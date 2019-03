Jüdisches Leben beleuchtet

Der Männerkreis der evangelischen Gemeinde Käfertal lädt am 25. März, 20 Uhr, zu einem Vortrag über „Jüdisches Leben in Mannheim“. Referent im Saal des Gemeindezentrums in der Unionstraße 4 a ist Volker Keller. Seit dem 17. Jahrhundert leben Juden in Mannheim. Sie halfen, die Stadt nach dem Dreißigjährigen Krieg wieder aufzubauen, und prägten die städtische Gemeinwesen bis ins 20. Jahrhundert. Ihre Vertreibung und Ermordung in der Nazizeit gehört zu den dunkelsten Kapiteln der Stadtgeschichte. Volker Keller, der Autor mehrerer Bücher über das Thema, beleuchtet in einem Lichtbildervortrag dieses faszinierende, aber auch erschütternde Kapitel der Mannheimer Stadtgeschichte. Der Eintritt ist frei. scho

