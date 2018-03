Jugend zeichnet Lebenslinien

Anzeige

Der Saal im Käfertaler Kulturhaus war proppenvoll. Denn beinahe jeder wusste, wie viel Herzblut die Teilnehmer von „Life Lines“ in dieses Projekt gesteckt hatten. „Was die Tänzerinnen und Tänzer unter der Anleitung von Lui Fasini in wenigen Wochen zusammengebaut haben, ist der Hammer“, beschrieb Regisseur und Mitinitiater Tobias Schnirneck das Wechselbad der Gefühle. „Wenn eine Geige den Beat in die Ferne rückt, haben viele Tänzer ein Problem. Christian Klassen Anton Rieger Tim, Christel und Annika Ritter haben uns komplett geflashed“, würdigte der Rappagoge von Who Am I- Creative Academy „eine feine Truppe mit besten Vibes“.

Zusammen mit Kulturhauschefin Ute Mocker begründete Schirneck die „Younity“-Familie, eine Zusammensetzung aus „you“ und „unity“. Es geht um Einigkeit, die Gesamtheit aller Menschen, bei Anerkennung und Wertschätzung jeder einzelnen Person, unabhängig von geografischer und sozialer Herkunft, Hautfarbe, Religion, Alter oder Geschlecht. Sie verstehen sich als Gegenmittel gegen Rassismus und Gewalt, als Synonym für Nächstenliebe und gemeinsames Handeln, das auch die Hefe für die Aufführung des Musiktheaters „Life Lines“ bildete.

Rap, Gesang und Street Dance feierte eine einmalige Premiere. Erzählt wurden mit selbst geschriebenen Texten, selbst komponierter Musik und selbst entworfenen Choreografien wahre Geschichten aus dem Leben einiger der über vierzig jungen Mitwirkenden. So beispielsweise von Said aus Mazedonien, Javad aus Afghanistan, von Caprice und Melih aus Deutschland oder von Raphael aus Burkina Faso, der in Käfertal eine neue Familie gefunden hat. Die Themen sind Ausgrenzung, Mobbing, Flucht, „harte Jungs“, aber auch Frauenpower, das Ankommen in Mannheim oder die gemeinsame Freude an Musik und Rap.