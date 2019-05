Kabarett mit „Begge Peder“

„Bäst of Begge Peder“ heißt es am Sonntag, 12. Mai, um 20 Uhr im DJK-Sport- und Gemeindezentrum Käfertal in der Wormser Straße 12. Seit 20 Jahren steht der hessische Mundart-Kabarettist Peter Beck, bekannt als notorisch meckernder Hausmeister „Begge Peder“, nun auf den Bühnen der Region und wird von einer immer größeren Fangemeinde gefeiert. Ob im täglichen Kampf mit seiner Frau, beim Renovieren des Badezimmers oder als „engster Freund“ des Bürgermeisters – seine spontanen Improvisationen sind berüchtigt.

Einlass ist um 19 Uhr. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf bei Bücher Wirth in Käfertal, beim Media Markt Mannheim, im TUI Reisecenter Viernheim, im „MM“-Kundenforum in Ladenburg und an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Internet auf der Seite www.mach-4.de. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 08.05.2019