Er ist eine Frohnatur, nimmt kein Blatt vor den Mund und hat als Frauenarzt – wie man sagt – halb Käfertal auf die Welt gebracht. Damit bringt Horst Schwab die besten Voraussetzungen mit, um sich als kommunalpolitischer Vertreter für die Interessen seines Wohnorts einzusetzen. Sogar Xavier Naidoo hielt er als Neugeborenes in den Händen, wie er erzählt. Seit Dezember 2017 sitzt er für die ML - Freie Wähler im Bezirksbeirat – in Nachfolge von Fritz Gärtner, der weggezogen ist und deshalb sein Mandat niederlegen musste.

„Käfertal liegt mir sehr am Herzen“, bekennt der 75-Jährige, der beinahe Gartenstädter geworden wäre. 1936 bauten seine Eltern am Bäckerweg. Und so wurde Horst Schwab ein echtes Käfertaler Kind, besuchte bis zur vierten Klasse die Dürer-Schule und ging dann aufs Karl-Friedrich-Gymnasium. Nach dem Medizinstudium kam er 1965 in die Gynäkologie im Klinikum Mannheim. Schließlich eröffnete er eine eigene Praxis in der Mannheimer Straße 63, war über 30 Jahre Belegarzt im Lanz-Krankenhaus.

In Berührung zur Kommunalpolitik kam Horst Schwab vor acht Jahren im Zusammenhang mit der Diskussion um den geplanten Vollsortimenter an der Mannheimer Straße. Schwab glaubt zwar, das ein Markt am Stempelpark gut für Käfertaler sei und hält auch Betreutes Wohnen im Obergeschoss für sinnvoll. Ihm schwebte aber, wie in Frankfurt oder Stuttgart, eine Markthalle mit mehreren kleineren Geschäften vor. „Das wäre ein Knaller gewesen, weil es das in Mannheim nicht gibt“, ist er nach wie vor überzeugt.