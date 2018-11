Karlsternfreunde verkaufen Tannen

Am 8. und 15. Dezember verkaufen die Freunde des Karlsterns wieder von 10 bis 14 Uhr Weihnachtsbäume. Schon traditionell läuft die Verkaufsaktion in der Vorweihnachtszeit, Besucher können dabei frisch geschlagene Bäume für das Fest erwerben. Ausschließlich hochwertige Nordmanntannen aus kontrolliertem deutschen Anbau werden angeboten, versichert der Verein.

Der Verkauf findet – solange der Vorrat an Bäumen reicht – im städtischen Forst-Betriebshof an der Waldpforte 201 statt. Der Erlös des Weihnachtsbaumverkaufs fließt wie immer in die Finanzierung der vielfältigen Aktivitäten der Freunde des Karlsterns für den Erhalt des Käfertaler Waldes ein. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.11.2018