Karten erforderlich

Einen ökumenischen Gottesdienst gibt es am Donnerstag, 21. Mai, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, um 10 Uhr auf dem Franklin Field vor der Sports-Arena. Dazu laden die evangelische Kooperationsregion Ost sowie die katholische Seelsorgeeinheit Maria Magdalena gemeinsam unter dem Motto „Den Himmel offen halten“ ein.

Gestaltet wird der Gottesdienst von Pfarrer Bernd Bruksch, Pastoralreferent Richard Link sowie von Gemeindereferentin Barbara Kraus. Musik steuert die Gruppe „Jazzabella“ bei. Es gelten die Abstandsregeln wegen der Corona-Pandemie. Mitbringen sollten die Gäste eine Sitzgelegenheit und einen Stift zum Schreiben. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl werden am Mittwoch in der Zeit von 16 bis 19 Uhr Einlasskarten am Bauwagen, von dem aus die Kirchen das Neubaugebiet von Anfang an ökumenisch betreuen, ausgegeben. pwr

