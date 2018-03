„Kein Hochhaus vor der Tür“

Anzeige

Viele kritische Fragen aus den eigenen Reihen mussten sich die Verantwortlichen der CDU-Fraktion im Gemeinderat bei ihrem Besuch anhören. In der Reihe „CDU vor Ort“ machten die Stadträte der Mannheimer Union Station im Kulturhaus Käfertal. Vor allem die CDU-Bezirksbeiräte des Stadtteils ergriffen das Wort. Der aufgewertete Ortskern mit genügend Parkraum ist derzeit noch eine Utopie. Bereits 2009 habe die CDU das Quartier als Sanierungsgebiet ausgewiesen, meinte Fraktionschef Claudius Kranz. Dadurch stünden Fördermittel von rund 4 Millionen Euro zur Verfügung.

Käfertal sei schließlich im Umbruch begriffen und der Stadtteil, der sich in den kommenden Jahren am meisten verändern werde. Das Quartier bilde mit Benjamin Franklin und Spinelli das Herz der Konversion. „Viele der Flächen auf den ehemaligen Kasernen-Arealen muss Mannheim jedoch erst erwerben“, gab Stadtrat Konrad Schlichter zu bedenken. Diese Auslagen müssten durch Wohnungsbau refinanziert werden. Rund 2000 Wohneinheiten bedeutet das etwa für Spinelli. Wie dicht die Wohnbebauung dort ausfallen soll und wie hoch gebaut werden darf, daran scheiden sich die Geister. „Bitte keine zehn Geschosse“, machte Bezirksbeirat Georg Herrmann deutlich. Das sieht Ursel Risch ähnlich. Sie sei eine betroffene Anwohnerin und stellte klar: „Ich will kein Hochhaus vor meiner Haustür“. „Das lehnen wir ab“, pflichtete Herrmann ihr bei. „Uns ist darüber hinaus eine aufgelockerte Bebauung wichtig“.

Das Spinelli-Areal reicht dicht an die Bebauung in Käfertal-Süd heran. Mehrgeschossige Häuser könnten dort eingebaut werden, wo es passe, so die Meinung der Bezirksbeiräte. „Beispielsweise in Höhe Bäckerweg bis Rüdesheimerstraße“, schlug Michael Mayer vor. Es müsse eine gesunde Mischung aus Ein- und Mehrfamilienhäusern sein, betonte Claudius Kranz. Dazu soll es die Möglichkeiten geben, „dass sich auch ein Facharbeiter einen Immobilienerwerb leisten kann“, so der Fraktionsvorsitzende.