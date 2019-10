Kinder- und Jugendbeteiligung

Das 68Deins! Kinder- und Jugendbüro lädt am Mittwoch, 9. Oktober, um 18 Uhr, zur Stadtteilversammlung im Kulturhaus Käfertal. Dort werden Präsentationen vorgestellt, die von Kindern und Jugendlichen in Foren mit den Mitarbeitern des Jugendbüros erarbeitet worden sind. In den Präsentationen geht es um die Anliegen und Themen der Jugendlichen. Hierbei geht es hauptsächlich um den Umbau des Stempelparks.

Das Ziel der jungen Menschen ist dann, erwachsene Mitstreiter für ihre Anliegen zu gewinnen. Kinder, die in keinem Forum mitgearbeitet haben, aber trotzdem ein Anliegen haben, können schon um 17 Uhr zur Veranstaltung kommen und sich vorbereiten. Weitere Informationen unter www.68deins.de. ani/jme

