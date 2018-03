Kleingärtner stets um Sauberkeit bemüht

Anzeige

Fast ein bisschen eng wurde es bei der gut besuchten Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde „Au“ e. V. im Vereinshaus. Es waren 46 Mitglieder der Einladung der Vorstandschaft gefolgt. In seinem Geschäftsbericht brachte Helmut Mendel, Vorsitzender des Vereins mit 126 aktiven, 27 passiven und sieben Ehrenmitgliedern, die Aktivitäten des vergangenen Jahres in Erinnerung: Bei der Aktion „Putz Deine Stadt raus“ hat der Verein das Außengelände und die Wege in der Gartenanlage von Unrat gesäubert. Die Vereinsgaststätte erhielt einen neuen Anstrich, ebenso die Stützpfosten der Pergola. Droste- und Finkenweg wurden neu gesplittet.

„In diesem Jahr stehen die anderen Wege im Fokus“, so Mendel. Während die Nutzung der Grünabfall-Container zufriedenstellend gewesen sei, fand Mendel die der Sperrmüll-Container „katastrophal“. Als diese noch nicht angeliefert waren, hätten Pächter ihren Sperrmüll auf dem Vereinsplatz abgelegt. Deshalb gebe es keine Sperrmüll-Container mehr, sondern nur noch fünf Grünabfall-Container. Seit der Plakataktion gegen illegale Ablagerung von Müll und Gartenabfällen, sei es nicht nur außen viel sauberer geworden. Auch 2017 gab es eine Anlagebegehung und im August eine interne Gartenprämierung. Ein mehrtägiger Ausflug führte die Gartenfreunde ins Erzgebirge.

Glühweinfest wieder geplant

Die Bilanz der Veranstaltungen fiel gemischt aus. „Während das Gartenfest den erhofften Besuch erbrachte, ließ der Besuch beim Glühweinfest im November zu wünschen übrig“, bedauerte Mendel. Trotzdem werde es in diesem Jahr wieder ein Glühweinfest geben. Die Nikolausfeier, die im vergangenen Jahr mangels Besuchern ausgefallen war, finde auch in diesem Jahr nicht statt. Von den sechs leerstehenden Gärten am Jahresende, seien schon wieder drei Gärten verpachtet.