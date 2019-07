Krach um den Knotenpunkt

Franklin wächst, und damit auch der Verkehr aus dem neuen Viertel. Und auch aus Richtung Viernheim benutzen immer mehr Autofahrer die Birkenauer Straße als Alternativroute zur B 38. Die Folge: Am Verkehrsknotenpunkt Wasserwerkstraße/Waldstraße/Bensheimer Straße/Poststraße und Alter Postweg staut sich der Verkehr immer häufiger. Und nicht nur der, sondern auch der Ärger und die Enttäuschung der Bezirksbeiräte über die ihrer Ansicht nach unzureichenden Planungen der Stadt. Die stellten Vertreter des zuständigen Fachbereichs bei der jüngsten Sitzung des Gremiums vor – und ernteten dafür einen Sturm der Entrüstung.

Stadt kündigt Baubeginn 2022 an

Ulrike Kleemann und Angelo Canu vom Fachbereich Stadtplanung hatten eine Machbarkeitsstudie, eine Art Vorplanung, mitgebracht, mit ihr soll das Problem gelöst werden, dass derzeit Verkehr, der von der Wasserwerkstraße in Richtung B 38 und Autobahn unterwegs ist, eine U-Kehre in Höhe Poststraße machen muss. Zwei Linksabbieger sollen danach eingerichtet werden, doch der Zeitrahmen, den die Verwaltung dafür absteckte – Haushaltsmittel im Herbst vom Gemeinderat bereitstellen lassen, Ausschreibung ab 2020, Baubeginn 2022 – entsetzte Stadtteilpolitiker und Bürger geradezu. „Franklin entwickelt sich schneller als gedacht, da ist es doch Quatsch zu sagen, wir machen drei Jahre lang die Augen zu und hoffen das Beste“, wetterte Alexander Hartung von der CDU. Die Franklin-Bewohner seien zumindest mittelfristig darauf angewiesen, in Käfertal einzukaufen, und zwar über die Poststraße, fügte Hartung an – „und das wird ein Chaos. Ihr Konzept ist schon jetzt Schrott“.

Sein Parteikollege Michael Mayer machte seinem Ärger nicht minder deutlich Luft: „Ich fühle mich von der Verwaltung veräppelt. Wir hatten das Thema vor fünf Jahren angesprochen, es wurde mehrfach nachgefragt, und jetzt, wohlgemerkt nach fünf Jahren, bekommen wir die Auskunft, Sie seien erst in der Vorplanung“, warf er den Stadtplanern vor. Und attestierte ihnen gleich auch noch mangelhafte Kommunikation, das Nicht-Einhalten von Zusagen und das komplette Fehlen einer Verkehrsplanung für das Konversionsgebiet. Für Thomas Gögel (FDP) ist die Ratsvorlage gar „schlicht eine Katastrophe“. Selbst Konrad Schlichter (CDU), der wegen seines Ausscheidens aus dem Gemeinderat zum letzten Mal an einer Sitzung des Käfertaler Bezirksbeirats teilnahm, fand keine versöhnlichen Worte für die Verwaltung: „Was Sie hier vorstellen, entsetzt mich. Schon jetzt gibt es eine Zeitverzögerung von fünf Jahren, die Leute aus Käfertal und Franklin werden Sturm laufen“, prophezeite er.

„Unverzüglich ertüchtigen“

Ulrike Kleemann, die vor fünf Jahren noch nicht mit dem Projekt betraut war, erklärte schließlich, dass ursprünglich die MWSP mit dem Umbau betraut gewesen sein und nun die Stadt das übernommen habe. Sie machte den Stadtteil-Politikern zudem wenig Hoffnung: „Der Zeitplan ist, wie er ist, man kann ihn nicht beschleunigen,“ Ralf Eisenhauer, SPD-Stadtrat und bei der MWSP als Projektentwickler beschäftigt, widersprach ihr allerdings: „Die Behauptung, das sei ein MWSP-Projekt gewesen, trifft nicht zu, das war immer bei der Stadt.“ Seine Partei-Freundin Melanie Seidenglanz befürchtet, dass der Verkehr an dieser neuralgischen Stelle noch weiter zunimmt – „auch durch die neue Schule. Und zwei bis drei Jahre Verkehrschaos, das geht auf keinen Fall“, schimpfte sie. Für ML-Stadtrat Roland Weiß kommt es jetzt drauf an, dass „der Sachverstand des Bezirksbeirats mit den Planern zusammengebracht wird“. Er plädiert dafür, dass die Stadträte aller Fraktionen das Thema bei den kommenden Haushaltsberatungen gemeinsam voranbringen: „Vielleicht kommen wir dann noch mal mit einem blauen Auge davon“. Seine Fraktion hat bereits einen Antrag in den Gemeinderat eingebracht, dass der Verkehrsknoten unverzüglich ertüchtigt wird und auch die Bedarfe der Fußgänger und Radler berücksichtigt werden. Auch Eisenhauer ist überzeugt davon, „dass eine Bauausführung noch 2021 möglich ist, wenn der Gemeinderat die Weichen dazu stellt“.

Und auch die Stadtplaner hatten an diesem Sitzungstag wenigstens eine Ankündigung zu machen, die die Stadtteil-Politiker wenigstens etwas versöhnlich stimmen dürfte: Derzeit liefen, so Angelo Canu, Gespräche mit dem Ziel, eine Verkehrskommission einzurichten, an der neben der Verwaltung auch Vertreter der Bezirksbeiräte und der Polizei Sitz und Stimme haben.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 24.07.2019