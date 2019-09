Die Karate-Sportler des Tai-Ki-Do bieten ein Probetraining an. © schillinger

Seit 2002 ist Tai-Ki-Do Mannheim ein eigenständiger Verein in Käfertal. Traditionelles Shotokan Karate steht bei den Sportlern im Vordergrund. Der Tai-Ki-Do würde sich über Zuwachs in seiner Sportgruppe freuen. Zum Einstieg bieten die Sportler ein vierwöchiges kostenloses Probetraining für Interessierte ab 14 Jahre an.

Weit verbreitete Stilrichtung

Für den weit verbreiteten Shotokan-Stil charakteristisch ist der tiefe Stand, der dynamische und kraftvolle Bewegungen ermöglicht. Bis 2002 war die Gruppe in der Karate-Abteilung der DJK-Waldhof Mitglied. Dann wurde der Wunsch nach Eigenständigkeit laut, und man trennte sich, berichtete der Erste Vorsitzende und Trainer Nils Eger. Ende 2017 orientierte sich die Gruppe neu. Nils Eger leitet Tai-Ki-Do und wird von seinen Stellvertretern Kurt Redlich und Claus Reber unterstützt. Die Aktiven im Alter von 15 bis 67 Jahren, vom Anfänger bis zum Veteran, trainieren zwei Mal die Woche – zwar nicht für Wettkämpfe, aber es werden regelmäßig externe Wochenendlehrgänge zur sportlichen Weiterbildung genutzt. Auch außerhalb des Sports pflegt man das gesellige Beisammensein.

Trainingszeiten sind mittwochs 19.30 bis 21 Uhr in der Käfertalschule (Wormser Straße 26) und freitags 19 bis 20.30 Uhr in der Albrecht-Dürer-Schule (Baumstraße 24). Kontakt unter webmaster@taikido-mannheim.de. schi

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 18.09.2019