Kreuzung Mannheimer Straße gesperrt

Wegen der Straßensanierungsarbeiten ist der Kreuzungsbereich Mannheimer Straße/Rebenstraße/Bahnhofstraße bis auf Weiteres für den Verkehr voll gesperrt. Die hiervon betroffenen Buslinien 5, 45, 53, 54, 56, 64 und 67 werden umgeleitet. Wie die RNV erklärt, kann die Haltestelle Käfertal Kulturhaus in beiden Fahrtrichtungen nicht bedient werden. Die Haltestelle Mannheimer Straße entfällt in Richtung Innenstadt. In Fahrtrichtung Käfertal fällt die Haltestelle Käfertal Rathaus weg. Eine gleichnamige Ersatzhaltestelle wird in der Ladenburger Straße gegenüber der Polizei eingerichtet.

Die Nachtbuslinie 5 und die Linie 64 werden in Fahrtrichtung Hauptbahnhof zwischen den Haltestellen Käfertal Bahnhof und Käfertal Süd bzw. Käfertal DB-Bahnhof über die Ladenburger und Heppenheimer Straße umgeleitet. Danach geht es weiter auf dem regulären Linienweg. Die Haltestellen Kulturhaus Käfertal und Mannheimer Straße entfallen.

Die 45-er Busse werden weiterhin zwischen den Haltestellen Käfertal DB-Bahnhof und Feuerwache Nord in beiden Richtungen über die Haltestellen Käfertal Süd und Habichtplatz, entsprechend des Fahrtwegs der Linie 50, umgeleitet. Die Bushaltestellen Mannheimer Straße, Käfertal Kulturhaus, Käfertal Rathaus, Käfertalschule und Äußere Wingertstraße werden nicht angefahren. Während der Sperrung wird die Linie 53 an der Haltestelle Käfertal Bahnhof getrennt. Die Busse verkehren zwischen Kurpfalzbrücke und Käfertal Bahnhof sowie zwischen Käfertal Bahnhof und Im Rott.

Ersatzhaltestellen eingerichtet

Die Busse der Linie 53 werden in Fahrtrichtung Käfertal Bahnhof zwischen den Käfertalschule und Käfertal Bahnhof über die Ersatzhaltestelle Käfertal Rathaus in der Ladenburger Straße umgeleitet. Danach geht es zurück Richtung Kurpfalzbrücke. Diese Fahrtrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen. In Fahrtrichtung Im Rott werden die 53-er Busse zwischen Käfertal Bahnhof und Im Rott über die Ladenburger und Mannheimer Straße zur Ersatzhaltestelle Bäckerweg und weiter zur Ersatzhaltestelle Völklinger Straße umgeleitet. Danach geht es über Im Rott zurück zur Haltestelle Käfertal Bahnhof. Die Haltestellen Kulturhaus Käfertal und Mannheimer Straße werden nicht bedient.

Die Busse der Linie 54 werden aus Richtung Vogelstang kommend zwischen Im Wohlbühl und Käfertal Bahnhof über die Heppenheimer und Rebenstraße umgeleitet. Die Haltestellen Käfertal Friedhof, Malzstraße und Käfertal Rathaus kann die RNV nicht anfahren. Die Gegenrichtung ist von der Sperrung nicht betroffen. Die 56 und 67 werden zwischen den Malzstraße und Käfertal Bahnhof über die Ersatzhaltestelle Käfertal Rathaus und die Heppenheimer Straße umgeleitet. red/scho

Mittwoch, 12.02.2020