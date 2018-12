Kritik an Linienverlauf

Seit vergangenen Sonntag rollen die Busse der Linie 67 und binden das Wohngebiet Franklin an das Ortszentrum Käfertals an – doch die Freien Demokraten sind mit dem neuen Angebot der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) nicht vollkommen zufrieden. Sie loben grundsätzlich, dass mit der Nahverkehrsanbindung nicht gewartet wurde, bis ein weiterer Zweig der Stadtbahnlinie 5 gebaut ist. Kritisiert wird jedoch, dass den neuen Bewohnern des Stadtteils bis zur geplanten Fertigstellung des Supermarkts in der Mannheimer Straße, von der frühestens im Mai 2020 auszugehen sei, keine direkte Anbindung an einen Lebensmittelversorger geboten wird. „Das kann so nicht akzeptiert werden“, sagte der Käfertaler FDP-Bezirksbeirat Thomas Gögel.

Es müsse eine andere und früher wirksame Lösung her. Daher hat er sich mit einer Anregung an die FDP im Gemeinderat gewendet. „Es wäre doch naheliegend die neue Linie 67 über die Waldstraße, weiter über Auf dem Sand und dann die Wormser Straße zu führen“, sagte Stadträtin Birgit Reinemund, die Gögels Vorschlag unterstützt. Für die Franklin-Bewohner ergebe sich damit „eine echte Einkaufsmöglichkeit noch vor dem Sankt-Nimmerleins-Tag“. cs

