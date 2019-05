Kultur Café bringt Mr. Jones

Ab dem 19. Mai lädt an jedem ersten und dritten Sonntag im Monat (auch in den Sommerferien) das Käfertaler Kultur Café zu Jazz, Weltmusik, Literatur, Theater oder Ausstellungen. Im neuen Kleinen Saal im Kulturhaus eröffnen Mr. Jones mit handgemachter Gitarrenmusik am 19. Mai um 17 Uhr das Kultur Café.

Damit setzet das Kulturhaus – ein wenig verändert und mit mehr Terminen – die Reihe „Kultur im Park“ fort, die in diesem Jahr zehnjähriges Jubiläum feiert. Das Café ist ab 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, aber um Spenden und einen Verzehr von mindestens fünf Euro pro Person wird gebeten. Das Kulturhaus bittet Besucher zu beachten, dass wegen der Baustellensituation der Zugang nur über den neuen Behelfszugang durch den Stempelpark und nicht von der Gartenstraße zugänglich ist.

Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Kulturhauses sind derzeit nur sehr wenige vorhanden. Es wird daher empfohlen, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu kommen scho

