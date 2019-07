Kultur Café in Frauenhand

So sieht Frauenförderung im Kulturbereich im Kulturhaus aus: Jeweils am ersten und dritten Sonntag jeden Monats findet hier das Kultur Café statt, und die nächsten Termine sind dabei fest in Frauenhand.

Am 7. Juli kommt Barbara Lahr nach Käfertal, sie hat die hiesige Independent-Szene geprägt wie kaum eine andere. Sensibel begleitet von Gitarrist Bernhard Sperrfechter, hält das Duo ein wenig die Zeit auf, fährt runter und ruht aus – sozusagen ein Gegengift zur lauten Welt. Am 21. Juli folgt Maren Kips. Als Kipsych Duo greift sie fernab des Barjazz-Klischees zusammen mit Yuriy Sych (Piano) ausgewählte Werke aus dem Jazz- und Pop-Genre auf.

Am 4. August ist dann Nicole Metzger zu Gast. „Metzger Knef – eine musikalische Begegnung“ heißt ihr Programm. Begleitet wird sie vom ebenso facettenreichen Pianisten Daniel Prandl. Der 18. August gehört Fatma Tazegül. Sie ist die weibliche Soulstimme Mannheims, mit ihrer leidenschaftlichen und humorvollen Art überzeugt sie nicht nur als Vollblut-Entertainerin.

Sämtliche Konzerte beginnen jeweils um 17 Uhr, das Café ist ab 15 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei, die Veranstalter hoffen auf Spenden. Weitere Informationen bei Facebook, im Internet unter kulturhaus@kaefertal-net.de oder unter Telefon 0621/738041. scho

