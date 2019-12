Kultur Café serviert Jazz

Am 15. Dezember um 17 Uhr gastieren im Käfertaler Kultur Café im Stempelpark Leicht-Engelberth-Stabenow mit ihren Jazz Standards in kammermusikalischem Gewand. Oliver Leicht, Klarinette, ist seit 2005 Mitglied der hr-Bigband und in verschiedenen Formationen musikalisch unterwegs. Volker Engelberth, Piano, ist Jazzpreisträger des Landes Baden-Württemberg. Er unterrichtet an der Musikhochschule Stuttgart. Thomas Stabenow, Bass, ist ebenfalls Jazzpreisträger des Landes, Professor für Kontrabass an der Musikhochschule und betreibt sein Label „Basic Sound“. Eintritt frei, Café-Öffnung um 15 Uhr. scho

