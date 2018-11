Kultur trotzt Baustellen

Trotz Baustellenlärm, Zufahrtsproblemen und immer mal wieder durchtrennten Kabeln macht das Kulturhausteam unbeirrt weiter. Der Hausbetrieb während der Sanierung und die teilweise Auslagerung nach Benjamin Franklin erfordere freilich Geduld, Spontanität und Kreativität von den Organisatoren um Ute Mocker, die Vorsitzende der IG Käfertaler Vereine und Kulturhaus-Chefin, berichtet.

Aktuell ist im Kulturhaus im Stempelpark noch der große Saal für Veranstaltungen geöffnet. Das bleibt so bis nach den Fasnachtsveranstaltungen der Löwenjäger. Bis dahin finden hier auch eigene Veranstaltungen des Kulturhauses sowie Vermietungen an Firmen und Privatleute statt. Dann beginnt die eigentlich schwere Zeit. Denn wie Ute Mocker erklärt, gibt es zwischen März und Oktober 2019 keine Alternative für den großen Saal, was natürlich erhebliche Einnahmeneinbußen nach sich ziehe. Hier hat allerdings der Gemeinderat bereits einen Ausgleich für Sanierungskosten und entsprechende Ausfälle beschlossen (wir berichteten).

Neues Foyer ab April bereit

Ab April könne dann voraussichtlich das neue Foyer, das auch als abgeschlossener Saal genutzt werden kann, bespielt werden. Hier sind Konzerte, Versammlungen, Firmen und Privatevents bis 150 Personen möglich. Im Mai sollten die Büros und Proberäume im Haus ebenfalls fertig sein. Der Saal wird bis Oktober saniert. Für das zweite Novemberwochenende ist bereits ein dreitägiges Eröffnungsfest geplant.

Die Proben und Versammlungen von HC Rheingold, RosaKehlchen, Adventisten, Mannheimer Philharmoniker, der chinesische Tanzgruppe, einer LineDance Gruppe und der Mannheim Mixers finden schon seit September bis voraussichtlich Juni 2019 im „Kulturhaus II“ in der ehemaligen amerikanischen Grundschule, Wasserwerkstraße 70, gegenüber dem Käfertaler Friedhof, statt. Das Kulturhausbüro ist ebenfalls hier untergebracht. Außerdem gibt es im Jugendkulturbereich, dem Heartbeat Studio, dienstags Capoeira, mittwochs die Popvocals Käfertal mit Gesang und Songwriting und donnerstags Rap, kreatives Schreiben und Street Dance. red/scho

