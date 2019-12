Kulturhaus feiert Silvester-Party

Am 31. Dezember, 20 Uhr, steigt im Kulturhaus Käfertal eine Silvesterparty mit Musik aus den 70ern bis heute. Aus der Not macht das Kulturhaus eine Tugend. Wenn der große Saal auch noch nicht fertig saniert ist, an Silvester wird der neue Foyersaal zum Ort einer Silvesterparty mit DJ Seelinio, DJ Stefan H. und einem Life Auftritt des Duos Stefan & Gio mit internationalen Hits. Nachdem der Silvesterball nicht mehr genug Besucher angezogen hatte, setzte das Kulturhausteam auf eine neue Veranstaltungsform für Menschen verschiedenen Alters mit ungezwungener Partyatmosphäre und einem breiten Musikspektrum. Zu essen gibt es Chili con Carne, auch in vegetarischer Form, belegte Brötchen und Nachos mit Dips. Karten zum Preis von 28 Euro im Kulturhaus, bei Bücher-Wirth (Käfertal) und Buchhandlung Waldkirch (Feudenheim), Rerservierung unter kulturhaus@kaefertal-net.de, Tel. 0621/738041. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 11.12.2019