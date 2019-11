Kunst und Natur verbunden

Sie sind Zeitzeugen der Jurazeit und verfügen über eine mystische Schönheit: Ammoniten. Hendrik Hackl haucht den Fossilien neues Leben ein. Denn der Käfertaler Künstler kreiert faszinierende Objekte, bei denen die Versteinerungen in den Fokus gerückt werden. Jetzt hat der 58-Jährige eine Jubiläumsausstellung „30 Jahre mit Jahrmillionen“ organisiert.

Wer den Innenhof seines Ateliers betritt, wird schnell in den Bann von zwei Ammoniten gezogen, die auf Säulen ruhen. Dieses Stück liege ihm sehr am Herzen, verrät der Künstler. Eigentlich ist Hackl ausgebildeter Zahntechniker. Doch seit drei Jahrzehnten beschäftigt er sich mit Fossilien. Angefangen hat alles mit einem Ammoniten, den er in der Sahara gefunden hat. Das Fundstück inspirierte ihn: „Die Idee entstand, ein Schmuckstück daraus zu machen“, sagt er. Später folgten größere Skulpturen und Wandobjekte. Und schließlich, vor 30 Jahren, machte er sich als Künstler selbstständig.

Er wünscht sich, dass die Menschen Ehrfurcht vor der Erde bekommen und mit ihr respektvoll umgehen. Sie sollen mit seiner Kunst die Idee bekommen, dass Jahrmillionen etwas Großes sind und der Mensch im Vergleich dazu lediglich ein kleiner Wicht, betont der Bildhauer. „Hinter uns liegen Jahrmillionen“, sagt er nachdenklich. „Die Frage ist, wie viele Jahrmillionen liegen noch vor uns?“

Hackls Kunst beinhaltet sowohl Ästhetisches als auch Humoristisches. „Ich erzähle meine kleinen Geschichten aus der Zeit vor Adam und Eva.“ Auch versteinertes Holz, das geschliffen und aufbereitet wird, kommt in seinen Arbeiten vor. Das Material stamme aus verschiedenen Orten rund um den Globus, etwa aus Arizona. An die wertvollen Stücke wie beispielsweise einen Fisch aus Brasilien oder versteinertes Holz aus Indonesien kommt der 58-Jährige über gute Beziehungen. „Ich habe als Fossilienpräparator gearbeitet“, sagt er.

Bezug zur Bibel

In seiner Werkstatt warten verschiedene Stücke darauf, bewundert zu werden. Gleich beim Betreten sticht das Werk „Fly Away“ hervor. Es ist eine Neuauflage seines Werks aus den 1990er Jahren, erklärt Hackl. Neben Ammoniten hat er auch Alufolie verarbeitet, um Kometen im Kosmos darzustellen. Das Werk „7 Tage“ dagegen hat einen biblischen Hintergrund. Es geht um die Schöpfungsgeschichte. „Am sechsten Tag wurde der Ammonit geschaffen“, sagt der Künstler. „Verbunden“ ist der Titel einer Skulptur, bei der ein Ammonit mit Holz im wahrsten Wortsinn eine Verbindung eingeht.

Die Besucher schauen sich interessiert um. Zu ihnen gehört Karin Gieseke. Seit einigen Jahren ist sie im Besitz einer hübschen Brosche, die Hackl aus einem Ammoniten angefertigt hat. An diesem Wochenende hat sie ein anderes Exponat im Blick. „Wir haben uns die Ammoniten auf der Säule reservieren lassen“, verrät sie.

Zur Ausstellung gehören auch Aufnahmen von Fotograf Manfred Rinderspacher, der auch für diese Zeitung tätig ist. Rinderspacher hat sie von Hackls Ammoniten-Projekt in Marokko gemacht. Dabei handelt es sich um eine begehbare Installation. Das Zelt hat einen Durchmesser von 21 Metern, erklärt Hackl und die Form eines Ammoniten. Denn der Künstler hatte 1989 in Marokko einen Ammoniten mitgenommen, die den Ursprung seiner Arbeit darstellt. „Ich wollte einen Ammoniten als kleines Dankeschön zurückbringen.“

