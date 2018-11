LA Reed Bigband mit Swing und Soul

Die LA Reed Bigband aus Lampertheim unterhält am 25. November um 17 Uhr ihr Publikum im Kulturhaus in Käfertal. Seit fast 25 Jahren musiziert sie unter der künstlerischen Leitung des Saxofonisten und Klarinettisten Rainer Heute, der zum Ensemble der Bigband des Hessischen Rundfunks gehört. Im Programm haben die Musiker Klassiker von Glenn Miller, Benny Goodman, Count Basie, Duke Ellington, Titel von Sinatra, Aretha Franklin, Roger Cicero oder Steely Dan. Karten zu zwölf Euro (ermäßigt sieben Euro) gibt es im Vorverkauf im Kulturhaus, bei Bücher Wirth (Käfertal) oder der Buchhandlung Waldkirch (Feudenheim). An der Abendkasse zahlen Gäste 15 oder zehn Euro. scho

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.11.2018