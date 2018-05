Leckerli darf Hund nicht ablenken

Anzeige

Premiere auf dem Gelände des Hundesportvereins Käfertal. Erstmals fand hier der „Bullyrummel“ des Ladenburger Vereins Aktion Bully statt. Dieser wurde 2010 gegründet, um in Not geratenen Französischen Bulldoggen zu helfen und öffentliche Aktionen rund um diese Rasse zu veranstalten. Auf dem Bullyrummel waren jedoch nicht nur die kleinen Franzosen zu sehen, sondern auch die größeren englischen Bulldoggen und andere Hunde, denn die Einladung galt allen Hundefreunden.

Kleine Aufgaben im Parcours

„Wir haben den Platz hier gepachtet für den Bullyrummel. Es gibt Info- und Verkaufsstände, eine Tombola und unsere Bullympiade. Das ist ein Parcours, bei dem die Hunde kleine Aufgaben erledigen müssen“, sagte Ralf Gember, der Erster Vorsitzende der Aktion Bully. „Dabei dürfen sich die Hunde nicht von Würstchen ablenken lassen. Schnelligkeit ist kein Kriterium – wir sind hier bei den Bulldoggen, die sind gemütlich.“

Das Fest wurde gut angenommen. Gember rechnete mit 400 Besuchern im Laufe des Tages. 25 Helfer waren im Einsatz, auch die Mitglieder des Hundesportvereins beteiligten sich. „Wir werden auch im nächsten Jahr wieder den Bullyrummel hier veranstalten. Das Gelände ist sehr gepflegt, und die Leute vom Hundesportverein sind sehr hilfsbereit, sie haben sogar schon beim Aufbau mit angepackt“, lobte Gember die Gastgeber. Der Vorsitzende und seine Frau haben selbst drei Bulldoggen. „Alle drei stammen aus dem Tierschutz. Eine Hündin haben wir über den Verein aus einem Haushalt herausgekauft, in dem sie vernachlässigt wurde“, meinte Uta Gember. „Am Anfang war sie in sich gekehrt, jetzt ist sie eine Frohnatur. Bullys sind nicht gerne allein.“ Auf dem Gelände des Hundesportvereins gelten bestimmte Regeln, schon am Eingang hing ein auffälliges Schild: „Aufreiten ist nicht lustig. Unterbinden!“ hieß es da. Oder: „Keine läufigen Hündinnen.“