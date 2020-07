Lieder rund um den Mond

Im Rahmen des Käfertaler Kultursommers kommen am 19. Juli, 18 Uhr, Nicole Metzger & French Connection auf die Bühne im Stempelpark. Karten zu zwölf Euro gibt es nur im Internet unter kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com. Restkarten, sofern vorhanden, sind an der Abendkasse erhältlich.

Beim Konzert kreisen alle Songs um das Thema Mond, zu hören sind Hits wie „Fly me to the moon” oder der Van-Morrison-Klassiker „Moondance”. Den vier Künstlern Nicole Metzger (Vocals), Jean-Yves Jung (Piano), Jean-Marc Robin (Schlagzeug) und Wesley „G“ (Gitarre) ist es wichtig, sich gegenseitig Raum für Atmosphäre und spirituelle Inspiration zu lassen, um so aus dem Moment heraus für ihre Songs immer neue Ausdrucksformen zu finden.

Es gelten die jeweils aktuelle Hygieneverordnung des Landes und das Hygienekonzept des Kulturhauses. Das nächste Konzert findet am 26.Juli, 18 Uhr, mit Alexandra Lehmler, Matthias Debus und Claus Kiesselbach statt. scho

