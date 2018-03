„Life Lines“ – Musiktheater im Kulturhaus

Anzeige

Rap, Gesang, Street Dance – „Life Lines“, das Musictheater-Projekt der Younity-Familie im Kulturhaus Käfertal feiert am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr Premiere. „Seht, hört, rappt, tanzt und feiert mit! Seid Teil von Younity Mannheim“, laden die Veranstalter von Kulturhaus und Who Am I-Creative Academy ein. Was im vergangenen Jahr als Ferienprojekt startete, daraus ist nun ein Theaterstück entstanden, das sämtliche künstlerischen Ausdrucksformen in sich vereint.

Texte zeichnen Biografien

Der Titel „Life Lines“ steht für Lebenslinien, Rettungslinien oder auch Zeilen über ein Leben. Erzählt werden mit selbst geschriebenen Texten, selbst komponierter Musik und selbst entworfenen Choreografien wahre Geschichten aus dem Leben einiger der über 40 jungen Mitwirkenden. So beispielsweise von Said aus Mazedonien, Javad aus Afghanistan, von Caprice und Melih aus Deutschland oder von Raphael aus Burkina Faso, der in Käfertal eine neue Familie gefunden hat. Die Themen sind Ausgrenzung, Mobbing, Flucht, „harte Jungs“, aber auch Frauenpower, das Ankommen in Mannheim oder die gemeinsame Freude an Musik und Rap.

„Life Lines“, konzipiert von Simeon Klein, Ute Mocker und Tobias Schirneck, ist eines der Kooperationsprojekte von Kulturhaus Käfertal und Who am I Creative Academy, gefördert vom Innovationsfonds Kunst Baden-Württemberg, dem Kulturamt und dem Flüchtlingsfonds Mannheim. Erarbeitet wurde Life Lines mit allen Teilnehmer*innen, angeleitet von den Rapagogen Tobias Schirneck und Meon Klein, und mit Unterstützung, der Gesangsdozentin Letizia Allegra, des Tanzcoach Lui Fasini, Dario Allegra (Musik), Uta Dorra (Bühnenbild) sowie Matthias Werner und Dominik Lehmann (Ton und Beleuchtung). Als Gäste wirken die Musiker Stefan Krznaric (Violine) und Narwar Habel (Ud) von der Orientalischen Musikakademie sowie DJ Selecta Blind mit.