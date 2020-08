Lohn für den Abschluss

Aufgrund von Covid 19 musste das Kinder- und Jugendheim St. Josef sein traditionelles Schulabschlussfest ausfallen lassen. „Doch wie schon seit mehr als zehn Jahren hat der DAFAK (Deutsch Amerikanischer Frauenarbeitskreis) unsere erfolgreichen Schulabgänger wieder mit kleinen Geschenken überrascht“, freute sich Heimleiterin Petra Weber.

Alles sei in der Pandemie-Zeit anders gewesen, berichtete sie. Im Heim bedeutete das, dass die Mitarbeiter nicht, wie in Familien, ein- bis zwei Kinder, sondern bis zu acht Schüler gleichzeitig betreuen mussten. Auch die technischen Voraussetzungen seien nicht so gewesen wie in Familien. „Vier bis acht Kinder mussten sich bei uns ein Laptop teilen, das war schon eine Herausforderung“, berichtete Weber.

Dennoch hätten alle ihren Abschluss geschafft. „Darauf sind wir stolz und froh“, sagte Weber. Mit 1000 Euro vom DAFAK konnten viele Wünsche der Schulabgänger erfüllt werden. Die Küche im Haus überraschte die Absolventen außerdem mit gegrillten Leckereien. ost

