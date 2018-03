Lustspiel bei den Löwenjägern

Anzeige

Auch in diesem Jahr veranstaltet die Karnavalgesellschaft die Löwenjäger ein Theaterstück mit den Iwwerzwerchen aus Neulußheim. Am Samstag, 10. März, 19 Uhr, findet das Lustspiel „Die Nacht der Nächte oder leih Dir einen Mann“ im Kulturhaus, Gartenstr. 8, statt. Das Mundarttheater in drei Akten handelt von Lioba Michel und Anni Seidenpsinner, die über ihre Agentur „Leih dir einen Mann“ drei Männer, inklusive ihre eigenen, vermieten. Neben dem Agenturstress gerät im Verlauf des Schwanks außerdem die Hochzeit von Lobias Sohn Florian außer Kontrolle, da die Mutter seiner zukünftigen Ehefrau einen Todesfall vorhersagt. Doch die Hochzeitsnacht nimmt unerwartete Züge an. man