„Lyrik ist Lecker“ mit Bühnenshow

Die Music Gourmétz aus Ludwigshafen kommen nach Käfertal: Am Sonntag, 26. August, 19 Uhr, bringt die Gruppe Rap und Poetry in das HeARTbeat Studio im Kulturhaus II auf Franklin, Wasserwerkstraße 70. Ganz unter dem Motto „Lyrik ist Lecker“ wollen die Künstler schmackhafte Musik servieren und das Kulturhaus in ein Rap-Restaurant verwandeln.

Zum Tanzen und Nachdenken soll feinster Hip-Hop mit einer Prise Reggae und Dancehall animieren. Hauptaugenmerk liegt auf der üppigen Bühnenliveshow. Es wird aber auch ein Poetry-Segment geben, in dem die Gourmétz ihre Texte vorlesen. Anschließend wollen sie darüber auf dem Podium mit ihrem Publikum diskutieren und Fragen dazu beantworten. seb

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 22.08.2018