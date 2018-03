Anzeige

Ab Montag, 5. März, startet der Trommelpalast ein neues Kursangebot: „Samba-Reggae“ ist eine Mischung aus kubanische, jamaicanischen und brasilianischen Einflüssen. „Im Vergleich zum Samba ist der Rhythmus eher moderat und hat mit seinen Bassmelodien auf der Surdo einen sehr erdigen Sound“, erklärt Kursleiter Gero Fei. Im Januar hat der Betreiber und Mitbegründer des Trommelpalasts extra eine dreiwöchige Studienreise nach Salvador da Bahia, der Hauptstadt des Samba-Reggae, unternommen.

„Brasilien fehlte noch auf meiner musikalischen Landkarte“, erzählt Fei. Deshalb kam der Ruf seines ehemaligen Lehrers Dudu Tucci aus Berlin, ihn in sein Heimatland zu begleiten und dort an einem Trommelkurs teilzunehmen, gerade recht. Mit 2,6 Millionen Einwohnern ist Salvador nach Sâo Paulo und Rio de Janairo die drittgrößte Stadt Brasiliens. Oberhalb das Stadtzentrums liegt der Pelourinho. Bis 1835 war hier der Sklavenmarkt, heute hat sich das Zentrum zu einem brodelnden Künstler- und Musikerviertel gewandelt, das 1985 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt und aufwändig restauriert wurde.

Entsprechend überwältigend und nachhaltig waren die Eindrücke, die Gero Fei während seines Aufenthalts in Salvador gewonnen hat. „Man wird quasi dauerbeschallt“, erzählt er von zahlreichen Trommelgruppen, die von früh bis spät durch die Straßen ziehen. Höhepunkt war die Teilnahme am Lavagem do Bonfim, einer kirchlichen Prozession, die am zweiten Donnerstag nach Heilige Drei Könige zur Bonfim-Kirche führt, wo Priesterinnen die Treppenstufen waschen, um die Friedensgöttin gnädig zu stimmen. Die Rhythmen des Samba-Reggae sind tief in der afrikanischen Tradition verwurzelt, aber auch stark von der Candomblé-Religion beeinflusst, einer hoch entwickelten spirituellen Glaubensrichtung, die in Tänzen, Gesang und Ritualen Götter und Geister aus der afrikanischen Mythologie beschwört. Auch der in Brasilien weit verbreitete Tanz Capoeira geht auf die Bräuche der afrikanischen Sklaven zurück.