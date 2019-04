Maracatu lernen

Von 6. bis 27. Mai bietet der Trommelplast in der Turbinenstraße jeweils von 19 bis 21 Uhr einen neuen Kurs für Anfänger unter dem Titel „Maracatu und Du“. Kursleiterin ist Steffi Hamann. Der Samba aus Rio ist jedem ein Begriff, der Maracatu aus Pernambuco im Nordosten Brasiliens ist bei uns kaum bekannt. Dabei hat er eine lange Tradition und besticht durch den erdigen und tiefen Sound, der Gesang rundet das Bild ab.

Der Kennenlern-Kurs über sieben Einheiten richtet sich an Anfänger, die in aller Ruhe und ohne Stress die Spieltechnik der verschiedenen Instrumente ausprobieren und erlernen möchten. Nach dieser Einheit kann man auch in der festen Gruppe mittwochs mitspielen. Der Kurs kostet 120 Euro.

Vom 18 bis 19. Mai gibt es zudem ein Workshop-Wochenende für Anfänger rund um die Musik Brasiliens mit der in Käfertal wohnenden Percussionistin Cris Gavazzoni. Am 17. Mai bietet Elena Diz einen Kurs unter dem Motto „Vivência Flamenca“ einen Kurs für Gesang, Tanz und Gitarre für alle alle Niveaus. scho

