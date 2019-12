Menschen Freude machen

Impressionen vom Weihnachtsmarkt der Fröhlich Pfalz. © Engler

Bevor sich die Fasnachter der Fröhlich Pfalz wieder ihrem närrischen Metier widmen, ging es bei der Weihnachtsfeier im Vereinshaus besinnlich zu. Viele Kinderaugen blickten ganz gespannt zur Tür, ob er denn endlich erscheint: St. Nikolaus. Sie waren sich ganz sicher, dass er aus seinem Goldenen Buch nur Gutes über sie und den Verein mit seinen Mitgliedern zu berichten hatte.

Unter dem Gesang der Gäste zog Thomas Friedl in seinem schmucken Kostüm als Nikolaus ein. Nach dem Verteilen der Geschenke an die Kinder lobte und beschenkte er auch einige Mitglieder unter den Erwachsenen. Sein Dank galt vor allem denen, die sich einen ganzen Samstag zur Verfügung stellten, um die „Weihnachtsgutsel“, die man bei der Veranstaltung zum Verkaufen anbot, zu backen. In geselliger Runde und bei netten Gesprächen saßen die Gäste, unter ihnen auch befreundete Vereine sowie die Stadtprinzessin Maren Michelle I zusammen. Nicht mit der „Weihnachtsbäckerei“ sondern mit Weihnachtszaubereien unterhielt schließlich Zauberer Andreas Knecht an diesem Nachmittag die Gäste. eng

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019