Mit drei Sitzen vertreten

Die SPD ist erneut mit drei Bezirksbeiräten im neuen Käfertaler Bezirksbeirat vertreten. Melanie Seidenglanz (35) bleibt weiterhin Bezirksbeiratssprecherin, sie engagiert sich bereits seit mehr als 13 Jahren politisch im Stadtteil: Hier und in der Vereinswelt fühle sie sich zuhause. Mit der Buga 2023 und der Entwicklung der Wohnflächen auf Franklin und Spinelli stünden „große Aufgaben“ vor den Stadtteilpolitikern.

Auch Wolfgang Gassner (58) ist weiter als Bezirksbeirat für die SPD im Stadtteil aktiv. Gassner interessiert sich insbesondere für die GBG-Sanierungen Auf dem Sand und in der Bäckerwegsiedlung sowie für den Ausbau der Betreuungsangebote im Stadtteil.

Nach über 30 Jahren kommunalpolitischer Tätigkeit hat Gerd Stüber-Fehr nicht mehr als Bezirksbeirat kandidiert. Er hatte sich bei der SPD um die Bildungs- und Sozialthemen im Stadtteil gekümmert und wurde von den Genossen nun verabschiedet. Für sein langjähriges Engagement gelte ihm „der allergrößte Respekt“ der SPD, so Seidenglanz. Sein Nachfolger wird Dominik Carmona (37), er lebt seit 1987 in Käfertal und schätzt besonders den Karlstern und Stempelpark sowie die gute Anbindung in die Mannheimer Innenstadt. red/scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 21.08.2019