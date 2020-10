Mit einem Mapuche-Indianer durch den Käfertaler Wald

Mit dem Kuli Kull, dem traditionellen Instrument aus einem Rinderhorn, ruft die 14- jährige Aylin Coña-Schielmann die Exkursionsteilnehmer zusammen. Nach einem kleinen Spiel, bei dem sie blind Bäume berührt hatten und anschließend sehend wieder an den Platz zurückfinden mussten, kamen die Teilnehmer nach und nach aus dem Unterholz wieder zurück. Bei einer Exkursion für Familien mit Kindern durch den Käfertaler Wald lernten die Teilnehmer – meist Kenner oder Mitglieder des Eine-Welt-Forums Mannheim – den Wald mit allen Sinnen zu erfahren.

Geschichten von Bäumen

Pedro Coña-Caniullan erzählte dabei immer wieder Geschichten aus dem Leben der Mapuche, einem indigenen Volk, das heute aus ungefähr einer Million Menschen besteht, und vor allem in der Mitte Chiles lebt. Für die Ureinwohner hatte der Wald, der vor allem aus Araukarienarten besteht, immer eine ganz besondere und innige Bedeutung, erzählt Pedro. Von seiner Mutter habe er viel gelernt, berichtet er. Traditionell leben die Mapuche in sogenannten „Ruka“. Die Ruka besteht aus einem einzigen Raum ohne Fenster. Die Türöffnung weist immer in Richtung Osten. In der Mitte brennt das offene Feuer, dem heilende Kräfte zugeschrieben werden. Der Boden wird nur festgestampft. So haben die Ureinwohner immer Kontakt zu Mutter Erde.

Nie wurden die Mapuches von den Spaniern besiegt, die einst als Kolonialherren herrschten. Ayon, der jüngere Bruder von Aylin, zeigt eine Arbeit, die gerade hergestellt hat, in der auf die heutigen Gefahren der Indianer eingegangen wird. Vor allem die Firma Ferrero erntet auf neu und großangelegten Plantagen Haselnüsse. Um schneller auf die Straße zu gelangen, will die Firma gerade eine neue Straße bauen.

Die Gemeinden der Mapuche protestieren gegen die Abholzung der Wälder für den Straßenbau, aber auch gegen Staudämme oder Bauprojekte, die die Umwelt und somit ihre Lebensgrundlage gefährden. Überhaupt scheint ihr Leben aus einem ständigen Kampf gegen Unterdrückung zu bestehen. Da ist es fast verwunderlich, dass die Ureinwohner auch feiern. Auf einer Maultrommel spielt Pedro für ihn heimische Rhythmen. Die teilnehmenden Kinder dürfen sich Bilder von Tieren nehmen und als solches durch den Wald hüpfen und springen, was ihnen sehr viel Spaß bereitet. Auch Sport haben die Mapuche gemacht. Das Palinspiel, eine Art Rasenhockey, wird heute nur noch von Männern bei den Mapuche im südlichen Zentrum von Chile gespielt. An manchen Orten hat es noch einen engen Bezug zu religiös-magischen Zeremonien und Gemeinschaftsfeiern berichtet Pedro.

Inniges Verhältnis

Auch über ein Kreiselspiel erzählt Pedro. An einem geschnitzten Holzkreisel wird unten ein Metallnagel befestigt. Mit Hilfe einer aufgedrehten Schnur wird der Kreisel in Bewegung versetzt. Zu guter Letzt versammeln sich die Teilnehmer in einem Waldsofa und verzehren ihr mitgebrachtes Vesper. Fröhlich verabschieden sich alle und staunen, wie innig das Verhältnis der Mapuche zum Wald und den darin wohnenden Göttern war und ist. Viel Kinder erzählen auf dem Heimweg über ihre kleine Entdeckungsreise durch den Käfertaler Wald. Ein Mädchen berichtet über die Bedeutung des Waldes für die Menschen hier und bei den Mapuche in Chile, vor allem, wie wichtig der Wald für Menschen, Tiere und Umwelt ist.

