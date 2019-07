Mond-Gottesdienst der Philippuskirche

„Ein kleiner Schritt für den Menschen,. . .“ – unter diesem Motto feiert die Gemeinde in der Philippuskirche anlässlich des 50. Jahrestags der ersten Mondlandung am 21. Juli um 10 Uhr einen etwas anderen Gottesdienst in der Deidesheimer Straße 25. Mit einem Augenzwinkern denken die beiden Pfarrer Kyra Seufert und Gerd Frey-Seufert an die Ereignisse vor einem halben Jahrhundert zurück. Der Elternbeirat der Kita Unionstraße hat zusammen mit den Kindern die Dekoration für den Kirchenraum gebastelt und Mondkekse gebacken. „Songs of the moon“, Mondlieder, beleuchten den Erdtrabanten musikalisch. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.07.2019