Musik mit Kisten, Glockenspiel und Klarinette

Welche Instrumente braucht man, um die Musik von „Depeche Mode“ zu covern? Dem Trio „Die Nachtigallen“ reichte beim Konzert im Kulturhaus Käfertal eine Klarinette, ein Glockenspiel, ein iPhone und Bassdrums aus Kisten. Rolf Schaude, Jutta Werbelow und Martin Haaß arrangieren bekannte Songs in ihrem ganz eigenen Stil und schaffen damit etwas völlig Neues. Sie entstaubten populäre Songklassiker durch einen veränderten Rhythmus oder eine ungewöhnliche Instrumentierung und servierten sie mit einem Augenzwinkern. Manche Titel erkannten die Zuhörer erst nach mehreren Takten.

Black Sabbath im Rumba-Takt

Durch die Tanzstunde ihrer Söhne seien sie auf die Idee gekommen, „Paranoid“ von Black Sabbath im Rumba-Takt auszuprobieren, berichteten die Musiker zur Belustigung der Zuschauer. Wahrscheinlich sind „Die Nachtigallen“ auch die einzige Band, die „Highway to Hell“ als Cha-Cha-Cha interpretieren. Gerade die ungewöhnlichen Brüche machten das Besondere aus. „Like a Virgin“ von Madonna sang Werbelow zunächst in der „Weihnachtsversion“, um die Idylle kurzerhand mit kleinen Einsprengseln von „Sex Machine“ zu stören. Natürlich hatten sie passend zum „Fest der Liebe“ auch eine Reihe von Liebesliedern wie „Crazy Little Thing Called Love“ im Programm. Wunderschön melodisch erklangen „Here Comes the Rain“ und „Waltzing Matilda“. Dagegen trieben sie bei dem von Schaude selbst komponierten „Don’t Stop It“ das Tempo mächtig voran.

Werbelow brachte mit ihrer charmanten Moderation eine kabarettistische Note in den Abend und glänzte zwischendurch mit ausufernden Tanzeinlagen. „Die Gagen sind so schlecht, dass wir uns keine zusätzlichen Musiker leisten können“ bedauerte sie. Daher mussten die Künstler immer mal wieder die Instrumente tauschen. Im Wechsel droschen Werbelow und Schaude auf das Schlagwerk aus Blechdosen und Kartons ein und bedienten sich bei ihren „orffschen Spielwaren“. Mit wimmernden Riffs untermalte Haaß die Darbietungen leichthändig auf der Gitarre.

Schaurig-schöner Thriller

Nacheinander übernahmen sie den Leadgesang, auch die mehrstimmigen A-cappella-Lieder klangen wunderbar harmonisch. Selbst den Bläsersatz des Intros von „Ghostbusters“ imitierten sie perfekt nur mit ihren Stimmen. Schaurig schön gelang Michael Jacksons „Thriller“. Gitarrist Haaß zauberte mit seinem rhythmusbetonten Gesang bei „Hotel California“ eine fast mystische Atmosphäre, die durch den röhrenden Klang des Didgeridoos noch verstärkt wurde.

Im Oktober feierte die Formation ihr 25-jähriges Jubiläum. Paul Simons „nachtigallentauglich“ arrangiertes „Still Crazy After All These Years“ sei so etwas wie das Bandmotto, erzählten die Musiker. Ob verrückt oder nicht, die Zuschauer waren auf alle Fälle begeistert. as

