Musik und Geschichten

Die Flora Voices mit Helen Heberer in der Philippuskirche. © Schatz

Zu einem ganz besonderen Adventsnachmittag hatten die Flora Voices in die Philippuskirche eingeladen. Als Gast konnte der Vorsitzende Gernoth Herweh an diesem Nachmittag Helen Heberer begrüßen. Sie nahm inmitten der Sängerinnen und Sänger Platz, um die Weihnachtsgeschichte nach Charles Dickens vorzulesen. Sie handelt von Ebenezer Scrooge, einem alten Geizkrage, für den nur der Reichtum zählt. Doch Scrooge wird durch Geister geläutert und erkennt, was er im Leben falsch gemacht hat, und es ist auch für ihn nicht zu spät, sein Leben zu ändern.

Internationale Lieder

Diese wunderschöne Geschichte wurde umrahmt von den Flora Voices mit internationalen Weihnachtsliedern. Im zweiten Teil gab es dann weitere weihnachtliche Weisen der Flora Voices, begleitet von ihrem Chorleiter Peter Imhof am Klavier. Helen Heberer trug dazu unter anderem eine Weihnachtsgeschichte auf Pfälzisch oder das schöne Gedicht von der Weihnachtsmaus vor.

Zum Abschluss waren dann die Besucher aufgefordert mitzusingen. Die Texte wurden dabei an die Wand projiziert. Nach dem letzten Lied gab es lang anhaltenden Applaus des begeisterten Publikums und als Geschenk noch eine kleine Zugabe. ion

© Mannheimer Morgen, Freitag, 20.12.2019