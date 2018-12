Musik von Miles bis Sinatra

Wenn Dirigent Rainer Heute eine Bühne betritt, können sich die Besucher sicher sein, hinterher etwas klüger und musikgeschichtlich gebildeter nach Hause zu gehen. „Dieses Stück hat Shirley Bassey bekannt gemacht. Bassey ist die einzige Sängerin, die drei James-Bond-Songs gesungen hat“, erklärte Dirigent Rainer Heute bezogen auf die opulent instrumentierte Nummer „Big Spender“. Im Kulturhaus erfüllte die LA Reed Big Band aus der südhessischen Spargelstadt Lampertheim das pophistorisch geweihte Gemäuer mit vollem Wohlklang durch Stücke von John Miles bis Frank Sinatra.

Große Bühnenerfahrung

Bühnenerfahrene Musiker eines benachbarten Bundeslandes infiltrierten den Mannheimer Stadtteil Käfertal: Doch nicht nur klassische Orchesterliteratur brachte das blasende und trommelnde Ensemble auf der Kulturhaus-Bühne zu Gehör, nebenbei unternahm der vielköpfige Klangkörper einige Abstecher in genrefremde Gebiete wie zum Beispiel in den amerikanischen Experimentalrock von Steely Dan. Indem die LA Reed Big Band dieser außergewöhnlichen Rockcombo huldigte, kulminierten die Musiker in einer wahren Lärmorgie. In diesem Zusammenhang durfte sich Schlagzeuger Helmut „Kippe“ Helbig in diversen Soli entfalten.

Im Käfertaler Kulturhaus präsentierte die Big Band außerdem erstmals ihre fünf neuen gelben Motivschilder, die ab sofort dekorativ vor den Notenständern der Saxofonisten hängen und auf denen kleine Männlein tanzen und feiern. Gemalt wurden diese Schilder von dem Künstler Rolf Jahn, der dem Kulturhaus-Konzert beiwohnte. „Wir hatten schon mal Schilder, die sind uns aber vor vielen Jahren geklaut worden“, erinnerte sich der Dirigent. Fortan erstrahlen die Musiker also wieder in einem erstklassigen Glanz.

Jazzige Standards

Absolut hörenswert ist die Big Band allemal, etwa bei „In A Mellow Tone“ von Duke Ellington, beim Standard „I’ve Got The World On A String“ und bei „Straighten Up & Fly Right“ von Nat King Cole. Die letztgenannte Nummer erzählt von dem Höhenflug eines Bussards in freier Wildbahn.

In der Vergangenheit hat das Lampertheimer Orchester häufiger mit der Big Band des Hessischen Rundfunks zusammengearbeitet. „Da haben wir die Musik von Steely Dan bearbeitet. Diese Band wurde nie so richtig berühmt“, schilderte Orchesterleiter Rainer Heute, der im Scheinwerferlicht regelmäßig selbst zum Saxofon greift, um sein Ensemble klanglich zu unterstützen. Mit einer brummenden halbakustischen E-Gitarre gab die LA Reed Big Band dann die Steely-Dan-Nummer „Bodhisattva“ zum Besten.

Mitten im Orchester sitzend trieb Schlagzeuger Helmut „Kippe“ Helbig das extraordinäre Steely-Dan-Stück mit komplexen Rock-Rhythmen an. In der hintersten Orchesterreihe blies Trompeter Hans-Peter Stoll, der zudem der experimentellen Improvisationstheatergruppe „Drama Light“ als freier Darsteller angehört und nebenberuflich Hörbücher mit wandlungsfähiger Sprecherstimme im Tonstudio einspricht. „Wir machen einen Lichtwechsel. Rotlicht passt auch“, erläuterte der viel beschäftigte Dirigent Rainer Heute, der vor einem Jahr in der begehrten Elbphilharmonie auftreten durfte, in Bezug auf das Stück „Michelangelo“ von Astor Piazzolla.

Auch sämtliche anderen Songs, die die LA Reed Big Band brachte – etwa „Bei mir bist du schön“ von den Andrews Sisters waren ein echtes musikalisches Erlebnis für die Konzertbesucher.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 28.12.2018