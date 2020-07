Musikalische Goldstücke

Goldstücke – so bezeichnen die musikalischen Grenzgänger Maren Kips (Gesang) und Heiko Duffner (Gitarre) ihr Programm, das am 2. August um 18 Uhr im Stempelpark im Rahmen des Kulturhaus-Kultursommers zu erleben ist. Nach gemeinsamer Schatzsuche durch die überfüllten Song-Regale der Jazz- und Popmusikgeschichte kehrt das Duo mit reicher Beute zurück.

Der Käfertaler Kultursommer ist Teil des vom Land geförderten „Kultursommers 2020“. Der größte Teil der Förderung geht als Honorare an die Künstler, und auch die notwendigen Anschaffungen und Personalkosten wegen der Hygienevorschriften sind nicht unerheblich. Karten zu zwölf Euro inklusive Vorverkaufsgebühr nur unter kulturhaus-kaefertal.eventbrite.com. Restkarten, sofern vorhanden, an der Abendkasse. Es gelten die jeweils aktuelle Hygieneverordnung des Landes und das Hygienekonzept des Kulturhauses. Das nächste Konzert gibt es am 9. August mit dem Triooo Maravilha und brasilianischer sowie internationaler Popmusik statt. scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 29.07.2020