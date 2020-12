MVV spendet Christbaum

Spende statt Dankeschön-Feier: Das Energieunternehmen MVV unterstützt das Kinderheim St. Josef in Käfertal und spendet eine vier Meter hohe Tanne aus dem Odenwald. Die Spende stammt aus dem Bereich Ideenmanagement des Unternehmens. Nach den Worten von MVV-Personalvorstand Verena Amann „können unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit über 40 Jahren Verbesserungsvorschläge einreichen, um den Arbeitsalltag in unserem Unternehmen noch sicherer, effizienter und einfacher zu gestalten“.

Allein 2019 wurden über 300 Verbesserungsvorschläge eingereicht. In normalen Zeiten lädt MVV die kreativen Köpfe dafür zu einer Feier ein. Corona-bedingt ist dies in diesem Jahr nicht möglich. Anke Krüger vom MVV-Ideenmanagement sagte bei der Übergabe, dass „wir stattdessen mit unserer Weihnachtsbaumspende den Kindern und Jugendlichen des Kinderheims St. Josef ein wenig Freude in der Vorweihnachtszeit bringen möchten“.

„Für unsere Außenstelle Campus Flora hatten wir bisher noch nie einen Weihnachtsbaum. Wir freuen uns sehr über den Tannenbaum, den die Kinder unserer beiden Wohngruppen mit selbst gebasteltem Weihnachtsschmuck dekorieren werden“, sagte Jürgen Hoffmann, stellvertretender Einrichtungsleiter des Kinderheims. red

