MVV verlegt neue Gasleitung

Das Energieunternehmen MVV verlegt eine neue Gasleitung in Käfertal. Wie das Unternehmen jetzt mitteilt, beginnen die Bauarbeiten in der Mannheimer Straße im Kreuzungsbereich Innere Bogenstraße und Deidesheimer Straße am 11. November. Für die Arbeiten wird die Mannheimer Straße im Baustellenbereich von vier auf zwei Fahrbahnen verengt und der Verkehr durch eine provisorische Ampel geregelt. Gleichzeitig ist die Zufahrt von der Mannheimer Straße in die Innere Bogenstraße bis 21. November sowie ein weiteres Mal von Anfang bis Mitte Dezember nicht möglich. Vom 23. November bis Anfang Dezember wird die Zufahrt von der Deidesheimer Straße in die Mannheimer Straße nicht möglich sein. Ein Umleitungsverkehr ist ausgeschildert. In beiden Straßen werden die Einbahnstraßenregelungen aufgehoben. Das Bauende ist Mitte Dezember, so die MVV. Infos unter kontakt@mvv.de. aph

