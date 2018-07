„Nachtfalter“ mit Tobias Schirneck

Anzeige

Am Sonntag, 22. Juli, 19 Uhr geht der Käfertaler Sommer in die vierte Runde – dieses Mal wieder im HeARTbeat Studio in der ehemaligen amerikanischen Grundschule, Wasserwerkstraße 70. Tobias Schirneck präsentiert sein Solo-Programm mit Songs aus seinem neuem Album „Nachtfalter“ und Lyrik aus seinem Leben als Rapagoge. Der Vollblutmusiker ist seit fast 20 Jahren im Bereich Rap- und Dancehall erfolgreich. Er ist Betreiber von „Who.am.I Creative Academy“, der ersten pädagogischen Rapschule Deutschlands, und als Eventpoet, Kommunikations- und Teambuilding-Coach tätig. Als künstlerischer und pädagogischer Leiter mehrerer Kooperationsprojekte von Kulturhaus Käfertal und Who.am.I, wie das HeARTbeat Studio, ist er ein wichtiger Akteur im Bereich Inter- und Jugendkultur. Bei all dem findet das Multitalent auch noch Zeit, eigene Songs und Gedichte zu schreiben. dir/red