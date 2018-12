Nachtigallen im Kulturhaus

Einen ganz besonderen Leckerbissen verspricht Kultur im Park am 13. Dezember um 20 Uhr: Im Kulturhaus in der Gartenstraße 8 jubilieren Die Nachtigallen. Die ganz und gar überraschenden Auftritte der Band aus dem Kraichgau faszinieren das Publikum inzwischen landesweit. Die Nachtigallen sind charmant, glamourös und ein bisschen verrückt, sie erzählen mit ihrer Musik Geschichten, singen, schmachten, toben auf der Bühne. Rolf Schaude (Gesang, Gitarre, Bass), Jutta Werbelow (Gesang, Schlagzeug, Bass) und Martin Haaß (Gesang, Gitarre) bringen Rock, Pop, Volksmusik – immer witzig und zum Heulen schön. Karten kosten im Vorverkauf zwölf, ermäßigt sieben Euro, an der Abendkasse zahlt man 15 (ermäßigt zehn) Euro. Vorverkauf im Kulturhaus, bei Bücher Wirth und der Buchhandlung Waldkirch. scho

