Nachwuchs schmiedet Zukunftspläne

„Wir haben zu einigen Schulabgängern noch Kontakt“, erklärte Inge Groos. Manchmal nutzten Ehemalige auch die Möglichkeit, „uns bei einer Veranstaltung zu besuchen“, so die Heimleiterin. Premiere feierte an diesem Tag nicht nur ein Eiswagen. „Zum ersten Mal sind beim Abschlussfest auch alle Außenstellen unserer Einrichtung vor Ort“, wie Groos berichtete. Zwei ihrer Mädchen in die Ausbildung verabschiedete ebenso Traude Bellon vom Haus St. Agnes für jugendliche Mädchen. „Andere schieben ein Freiwilliges Jahr dazwischen oder besuchen weiterführende Schulen“, sagte die Leiterin. „2003 sind wir in St. Agnes mit einer Gruppe gestartet, jetzt beheimatet das Haus bereits vier Gruppen“, unterstrich Bellon. Die fünfte Gruppe sei bereits in Planung.

Beim Torwandschießen, Eierlaufen oder Büchsenwerfen konnten die Besucher ihr Talent unter Beweis stellen. Am Cocktail- oder Grillstand bot sich dafür die notwendige Stärkung. In der Turnhalle stellte im weiteren Verlauf die Band des Kinderhauses nicht nur ihre neue CD, sondern auch ein Bandvideo vor. Medienpädagoge Henrik Blaich von der Aktion Jugendschutz verlieh darüber hinaus an Jugendliche der Einrichtung ein Zertifikat. Im vergangenen Jahr waren diese zu Medien-scouts ausgebildet worden. jba

