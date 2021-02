Närrischer Durchhaltewille

Vor einem Jahr noch wurde im DJK Sport- und Gemeindezentrum in Käfertal kräftig gesungen, geschunkelt und getanzt, Bütten und Sketche beklatscht. Die Vorfreude auf die nächste Kampagne war dabei nicht zu überhören. Wie so viele leiden die Frauen unter der corona-bedingten Absage der Veranstaltungen. Ob und in welcher Form ab 11.11. in diesem Jahr dann der närrische Frohsinn über die Bühne geht, weiß noch keiner, aber aller Wehmut zum Trotz schauen die närrischen Damen nach vorne. Sie lassen mit einer fröhlichen Collage, die sie unter bit.ly/3p6bCkt veröffentlicht haben, ihre Fans wissen: Wir bleiben heiter und machen weiter! scho

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.02.2021