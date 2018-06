Natur setzt in Sportlern Kräfte frei

Anzeige

Im Jubiläumsjahr des zehnten Karlsternlaufs boten die Organisatoren erstmals einen Wertungslauf der Decathlon Rhein-Neckar Laufserie an. „Die Laufstrecken über sechs- oder zwölf Kilometer haben wir 2018 in Absprache mit dem Förster leicht verändert“, verriet Alexander Rossbach. „Natürlich sind wir das Terrain im Vorfeld selbst abgelaufen“, betonen die beiden.

Müller und Rossbach laufen beide regelmäßig mehrmals die Woche aus Spaß an der Bewegung. „Wir haben aber mit Dennis Kühlwein auch einen Sportler in den eigenen Reihen, der für die Krebshilfe in jedem Bundesland einen Marathon läuft“, so das Duo. Auch Meike Schröder hatte sich an diesem Vormittag Ziele gesetzt. Sie laufe hier zum ersten Mal mit und wolle alles geben. Den Takt zur Veranstaltung gab die Percussion Band Mannheim vor, die jeden Start am Karlsternpavillion mit einem rhythmischen Vortrag unterstützte. „Im Wald statt auf der Straße zu laufen bietet ein ganz anderes Gefühl“, schwärmte auch Manuel Müller. Das Flair im Wald und die Verbundenheit mit der Natur setzten viele Kräfte frei. Darüber hinaus sei der Karlsternlauf eine wichtige Traditionsveranstaltung. „Deshalb werden wir als Laufgruppe nächstes Jahr wieder die Organisationsverantwortung übernehmen“, so Müller.

