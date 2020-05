Neue Apotheke auf Franklin

Die Mannheimer Apothekerin Julia Ludolf eröffnet am Dienstag, 2. Juni, ihre eigene Apotheke in der Robert- Funari-Straße 2. Die Franklin Apotheke ist an Werktagen von 8 bis 18.30 Uhr durchgehend geöffnet, außer der Inhaberin sind insgesamt acht Angestellte dort beschäftigt. Neben einem großen Lager verfügt die Franklin-Apotheke über eine Notdienstanlage mit Abholfächern, die es den Kunden durch eine Abholnummer ermöglichst, auch außerhalb der Öffnungszeiten ihre Bestellungen abzuholen. Zudem bietet man einen Botendienst an für Kunden, die nicht selbst in die Apotheke kommen können. Apothekenkosmetik sowie Mutter-und-Kind-Sortimente und Angebote für Hunde und Katzen vervollständigen das Sortiment. scho

