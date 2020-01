Neugier der Schüler wecken

Auf dem Flur im ersten Stock der neuen Franklin-Ganztagsgrundschule hängen an den Wänden detaillierte Zeichnungen von Säugetieren, zum Beispiel von drolligen Seehunden, einem majestätischen Löwen und von in Baumästen kletternden Affen. In einem Unterrichtssaal durften die Besucher beim Tag der offenen Tür durch ein Mikroskop schauen, um sich in Petrischalen eingeschlossene Hummeln, Pollen und

...