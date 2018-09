Offizielle Einführung

Am Sonntag, 23. September, wird Daniel Kunz offiziell als Pfarrer und Leiter der Seelsorgeeinheit Maria Magdalena in sein Amt eingeführt. Die Investitur durch Dekan Karl Jung findet um 10 Uhr im Rahmen eines Festgottesdienst in der Kirche St. Hildegard, Dürkheimer Str. 88, statt – als feierlicher Höhepunkt des an diesem Wochenende stattfindenden Gemeindebazars. Bei gutem Wetter zieht man ins Freie. Der Bazar beginnt bereits am Samstag, 22. September. Ab 16 Uhr öffnet die Kaffee- und Kuchentheke, um 19.30 Uhr ist das beliebte Pub Quiz im Gemeindesaal. Am Sonntag erklingt um 13 Uhr ein Bläserkonzert, für 14 Uhr haben sich die Kindergartenkinder angekündigt, um 15 Uhr ist die Dürer-Schule zu Gast. Ab 16.30 Uhr erklingen Chartmelodien auf der Kirchenorgel. Außerdem gibt es eine Hüpfburg und eine Tombola, Spiele im Jugendtreff und das Eiscafé der Ministranten. dir

