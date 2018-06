Park als offener Treffpunkt

Anzeige

Auch der Eingang zur Gewerbstraße fand Aufmerksamkeit. „Das Graffiti, das ich vor zwei Jahren hier an die Wand gesprüht habe, gefällt mir nicht mehr so gut. Ich würde es noch mal überarbeiten“, sagte Luis Schuh, ehemaliger Schüler der Geschwister-Scholl-Realschule, zu seinem knallroten „Stempelpark“- Schriftzug von 2016. Nach dem Rundgang folgte der Workshop zu den Themen Sport und Spiel, Kunst und Natur, Erholung und Aufenthalt. In einer entspannten Atmosphäre wurden Stärken, Schwächen und neue Ideen notiert. Dazu gab es folgende Vorgaben: „Die Vorschläge müssen in einer Grünfläche realisierbar sein und Parkplätze zählen nicht hierzu“. Die Ergebnisse des Workshops fließen in die spätere Planung mit ein.

Das Protokoll zum Workshop ist zurzeit in Bearbeitung, das Ergebnis findet Eingang in die Auslobungsunterlagen für den Planungswettbewerb. Mitte September erfolgt die Abgabe der Wettbewerbsarbeiten seitens teilnehmender Büros. Am Samstag, 27. September, findet die zweite Bürgerbeteiligungsveranstaltung statt mit der Möglichkeit zur Stellungnahme zu den Konzepten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 29.06.2018