Preise für Parzellen eingeheimst

Großer Vertrauensbeweis bei den Vorstandswahlen auf der Jahreshauptversammlung der Gartenfreunde in der Au. Die Mitglieder votierten in der Vereinsgaststätte geschlossen für Helmut Mendel und sein Team. Für den zweiten Vorsitzenden, Karl Döring, gab es gleich doppelt Grund zur Freude: Vom Vorsitzenden des Bezirksverbandes, Helmut Losert, wurde der Vize bei der Gartenprämierung auch noch mit dem ersten Platz bedacht.

Den zweiten Platz für die vorbildliche Pflege der eigenen Parzelle teilten sich Hans Ludewig und Kassierer Peter Röhheuser. Ebenfalls großen Applaus erhielten Elmar Schedler als dritter, gefolgt von Ireneus Fitzek und Ernst Hoffmann auf den Plätzen vier und fünf.

Aktive gelobt

In seinem Jahresbericht lobte der Vorsitzende die Aktiven für ihren Einsatz und bedankte sich bei allen Helfern des Vereins. Immerhin hätten die Gartenfreunde aus Käfertal wieder zahlreich bei der Aktion „Putz deine Stadt“ teilgenommen. „Nachdem uns allerdings das Pflegegeld für unsere Anlage von der Kommune um zehn Prozent gekürzt wurde, werden wir dieses Jahr auf die Teilnahme an der kommunalen Putzaktion verzichten“, so Mendel.

Als Erfolg gilt das vereinsinterne Osterfest für den Nachwuchs. Es gebe nichts Schöneres als in leuchtende Kinderaugen zu blicken, schwärmte Mendel. „Insgesamt elf Mädchen und Jungen haben bei der Osterbescherung teilgenommen“, erzählte die zuständige Vorsitzende der Frauengruppe, Gisela Schulze, die für das kommende Osterfest um eine rechtzeitige Anmeldung bat: „Die Osterbescherung ist gedacht für Kinder ab acht Jahren.“

Im Frühling wird bei den Gartenfreunden auch der Hauptwasserhahn wieder angestellt. Sollte der Vorstand genötigt sein, in Parzellen über Zäune steigen zu müssen, „werden wir das mit 20 Euro sanktionieren“, warnte Mendel vor offenen Wasserhähnen. Die 2018 durchgeführte Grundwasseruntersuchung habe keine Beanstandungen zur Folge gehabt.

Viel Spaß verspricht auch 2019 die Mehrtagesreise. Hatte es im vergangenen Jahr die Hobbygärtner ins Zillertal verschlagen, „geht es diesmal per Bus an der Wörthersee“, wie Gisela Schulze verriet. In guter Erinnerung ist den 127 Aktiven gleichfalls die vergangene Schlagerparty mit den Löwenjägern. „Auch unser kleines Gartenfest war ein voller Erfolg“, meinte Helmut Mendel. Eine weitere Auflage soll es ebenso beim Glühweinfest im November geben. „Beide Veranstaltungen tun unserer Vereinskasse gut.“

Vorsicht vor Einbrechern

Sorge bereitet den Kleingärtnern dagegen die Einbruchsserie. Insgesamt 16 Einbrüche oder Einbruchsversuche seien im vergangenen Jahr zu verzeichnen gewesen, mahnte Mendel zur Vorsicht. Trotzdem findet sich derzeit keine freie Parzelle in der Au 2. Das freute gleichfalls Peter Röhheuser. Der Kassierer konnte anschließend von einer ausgeglichenen Bilanz bei Einnahmen und Ausgaben berichten. Über Glückwünsche zum runden Jubiläum freuten sich Heidi Koblenz, Helmut Wöfle und der Vorsitzende Helmut Mendel. Das Trio ist jeweils seit 25 Jahren im Verein.

40 Jahre halten bereits Maria May und Werner Fischer den Gartenfreunden die Treue. Gar 50 Jahre beweist Dieter Haslauer in den Reihen der Käfertaler seinen grünen Daumen. Alle Jubilare wurden vom Vorstand mit entsprechenden Urkunden bedacht. jba

© Mannheimer Morgen, Freitag, 22.03.2019