Projekt unterstützt Behinderte

Volker Hemmerich (v.l.), Regina Hertlein, Alexander Boppel und Bernhard Mäder bei der Spendenübergabe. © Verein

Mit 1 777,77 Euro, dem Erlös aus der Benefiz-Prunksitzung, unterstützen die DJK Spargelstecher eine Schule für Kinder mit Behinderungen in Peru. Die Summe haben sie jetzt symbolisch an den Caritasverband übergeben. Die Fasnachter unterstützen das Projekt seit 19 Jahren. Zu der Summe habe auch eine Einzelspende in Höhe von 400 Euro beigetragen, berichtete Senatspräsident Bernhard Mäder. Die Spenderin sei selbst mehrfach in Peru gewesen.

Den Kontakt zu der Schule in Chimbote hält der Caritasverband über die deutsche Ordensschwester Damiana, die dort seit fast 30 Jahren tätig ist. Kürzlich traf die 86-Jährige Caritas-Vorstand Volker Hemmerich und Spargelstecher-Präsident Alexander Boppel. „Ich komme, um mich für die Hilfe der Spargelstecher all die Jahre zu bedanken“, sagte sie. Die letzte Spende habe dazu beigetragen, dass Abwasserrohre erneuert werden konnten.

Schwester Damiana berichtete, dass die Zahl der Kinder an ihrer Schule von rund 350 auf 160 Kinder gesunken sei, diese haben schwerere Beeinträchtigungen und benötigen mehr Betreuung. Die Werkstatt soll künftig für die Ausbildung von jungen Menschen ohne Behinderungen verwendet werden. Dafür möchte die Ordensschwester das Geld aus der Spende verwenden. Die Benefizprunksitzung 2020 findet am 25. Januar statt. Spenden für die Schule nimmt der Caritasverband Mannheim jederzeit gerne entgegen. scho

