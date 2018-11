Prominenz verstärkt jetzt den „Löwenjäger“-Senat

Sie warten nicht, bis die Kampagne anfängt – sie haben schon vorher genügend Grund zum Feiern, sogar doppelt: die Käfertaler „Löwenjäger“. Den 80. Geburtstag von Doris Dörr, Ehrensenatorin und unverändert aktive Frau des früheren Vorsitzenden Walter Dörr, feierten sie nun ebenso wie eine große Aufstockung des Senats beim traditionellen „Bergsträßer Abend“. Nur heißt der jetzt „Kurpfälzer Abend“.

Etwa ein Vierteljahrhundert lang gab es diesen festlich-fröhlichen Abend in Großsachsen, doch nun zog der Verein damit um ins Dorint-Kongresshotel, das die Fasnachter schon vom Prinzessinnenfrühstück kennen. „Veränderungen müssen ja nicht immer schlecht sein“, kommentierte das Bernd Nauwartat, der Vorsitzende der „Löwenjäger“: „Man muss ja auch kreativ sein, mal etwas Neues machen“, meinte er.

Dann dankte er herzlich einer Frau, die aber für kontinuierliches Engagement seit der Vereinsgründung steht: Doris Dörr. „Ich weiß, sie hat keine Lust auf Gedöns“, so Nauwartat, „aber ich will Danke sagen, dass es Dich gibt, Du so viel machst und ich immer kommen kann!“

Schließlich verstärkte der Karnevalsverein den von Gerhard Unbehauen geführten Senat, das Gremium der ideellen wie finanziellen Unterstützer. Als neue Senatoren berufen wurden Björn Bissantz vom gleichnamigen Farbenhaus auf dem Waldhof und Markus März, dessen Vater Gründungsmitglied war und der seit Jahrzehnten als Musiker viele Veranstaltungen mitgestaltet.

Stolz die Kappe und den Titel eines Ehrensenators tragen künftig CDU-Stadträtin Marianne Seitz, schon 20 Jahre Mitglied des Vereins, die SPD-Stadträtin und frühere Landtagsabgeordnete Helen Heberer, die Kulturhaus-Chefin Ute Mocker, Vorsitzende der Interessengemeinschaft Käfertaler Vereine, und der als „Filsbacher“ bekannte Büttenredner Horst „Hotte“ Siegholt.

Im Namen aller Geehrten dankte Helen Heberer mit gereimten Worten, ehe das Ehepaar Regina und HuHugo Steegmüller ein ganz besonderes musikalisches Dessert servierten: Vergnügliche Melodien aus beliebten Operetten, begleitet von Georg Metz am Klavier. Und am Ende sangen alle Gäste mit den Künstlern „Oh, Mannem is schääää“ .

